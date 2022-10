La Juventus lo sta seguendo da tempo, ma sul terzino sinistro delA confermarlo oggi è stato l'agente del giocatore che ha svelato come, nei giorni più caldi di fine mercato estivo, il club nerazzurro abbia fatto un tentativo concreto per lui. Un'indizio chiaro anche per il futuro e che certifica i dubbi che la società continua ad avere su, agente che è a capo della'agenzia di calciatorie che ha come assistiti profili come Ferran Torres, Pedri e anche lo stesso Pedraza, ha confermato alla Gazzetta dello Sport la trattativa avviata, e non chiusa con la società interista:, anche perché c’era poco tempo prima della chiusura del mercato. Con il Villarreal i patti sono chiari: se arriva l’offerta di una big, tutte le parti la prendono seriamente in considerazione".anche se la concorrenza resta viva anche da club italiani come la Juve: "La Juve può essere una buona idea, vediamo. I rapporti sono ovviamente ottimi dopo l'affare Yildiz". Cosa serve, quindi, per far sì che l'Inter torni in pole? Innanzitutto chiarire il futuro di. Il fatto che Marotta e Ausilio si siano mossi ad agosto per l'acquisto di un terzino mancino certifica i dubbi sul tedesco che fu trattato dal Bayer Leverkusen nelle ultime ore del mercato estivo e cheCon un contratto in scadenza 30 giugno 2026 servirà, in ogni caso un'offerta importante per far cedere i dirigenti del Sottomarino Giallo. Del resto i patti sono chiari, Rois conferma.