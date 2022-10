La Juventus cerca un terzino sinistro sul mercato invernale: nel mirino c'è Alfonso Pedraza del Villarreal, seguito pure dall'Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, lo spagnolo costa sui 25 milioni di euro, più di altri profili avvicinati al club bianconero, primo tra tutti quell'Alejandro Grimaldo che potrebbe lasciare il Benfica a parametro zero tra qualche mese. Tuttosport scrive invece che a gennaio dal Bologna può tornare Cambiaso (ex Genoa).