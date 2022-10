Giorno di vigilia in casa Inter, che mercoledì sera gioca a Barcellona in Champions League. Questa mattina la squadra nerazzurra ha effettuato la seduta di rifinitura ad Appiano Gentile. Gli attaccanti Lukaku e Correa si sono allenati ancora a parte, quindi non prenderanno parte alla trasferta così come l'altro indisponibile Brozovic.







Alle ore 19, presso la sala stampa del Camp Nou, è in programma la conferenza dell'allenatore Simone Inzaghi con l'attaccante argentino Lautaro Martinez.