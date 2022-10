Clima sereno, ma con grande concentrazione. L'Inter si sta preparando ad Appiano Gentile in vista della decisiva sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen che, in caso di vittoria, garantirà al'accesso aritmetico agli ottavi di finale per i nerazzurri con una gara di anticipo.



LUKAKU RECUPERATO - Completamente in gruppo Romelu Lukaku e, insieme a lui, anche Roberto Gagliardini si può definire recuperato al 100%. Il centravanti belga ride e si diverte anche in allenamento con il torello iniziale che ha regalato grossi applausi dopo un super-tunnel.



LE ULTIME DI FORMAZIONE - Salvo sorprese Lukaku non partirà dal 1' e anzi, Inzaghi confermerà Lautaro con accanto il ritorno di Edin Dzeko. Bastoni rientra in difesa e Dumfries in fascia.



Ecco le immagini del nostro inviato Pasquale Guarro.