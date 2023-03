"Sapevamo che sarebbe stata durissima, devo fare i complimenti ai miei compagni che hanno lottato fino alla fine. Ogni tanto, in questa stagione, non abbiamo avuto il risultato voluto ma stasera abbiamo fatto bene. Facciamo meglio nelle grandi partite, ma bisogna far bene così anche contro le piccole dove abbiamo l'obbligo di vincere. Speriamo che questo traguardo ci dia la forza per fare ancora meglio. L'opportunità che abbiamo davanti è grande, ma non dobbiamo dimenticare che dovremo usare la testa. Faremo di tutto per andare più avanti possibile". Così Henrikh Mkhitaryan ha parlato a Sky Sport subito dopo il passaggio del turno dell'Inter ai quarti di finale di Champions League".