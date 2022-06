"L'incertezza che circonda André Onana non consiste nel fatto che il suo passaggio a parametro zero all'Inter avverrà o meno". Nessun dubbio sul futuro del portiere camerunense ex Ajax, che ancora non è stato annunciato dall'Inter ma che lo sarà presto. Si legge su Voetbal International che è un segreto di Pulcinella. Il quotidiano ha contattato l'agente del calciatore, che alla domanda circa la conclusione dell'affare ha risposto con un ammiccante "più o meno".