Oggi la Gazzetta dello Sport parla della situazione legata a Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano, il centravanti dell'Inter ha un solo modo per rimanere a Milano senza diventare il giocatore "sacrificabile" del mercato neroazzurro, ovvero ripetere da qui a fine stagione la prestazione di ieri. Gol e assist da subentrato per l'argentino nella vittoria per 3-1 con lo Spezia.