Simone Fugazzotto, artista, parla a MOW di Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter: "La sera ho cenato con il mister e sembrano passati sette mesi, non mi sembra vero. Ho partecipato a una Last Dance senza rendermene conto, c’era un clima di felicità pura, lui si era sbilanciato dicendo che voleva rimanere, ci aveva dato la sensazione che si potesse arrivare a far funzionare qualcosa".