Il futuro di Sebastiano Esposito rimane un rebus per l'Inter. Il giocatore classe 2002 non ha ancora rinnovato, ma su di lui c'è il pressing dell'Atalanta. Gasperini lo ha chiesto e il club bergamasco secondo Sky Sport potrebbe intavolare un'operazione come quella fatta dall'Inter col Genoa per Pinamonti, in prestito, con obbligo di riscatto e recompra in favore del club interista.