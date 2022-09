Sarà la differenza di livello tra la Ligue 1 e la Serie A, maalla pari del Paris Saint-Germain grazie anche all'ottimo impatto del Nino Maravilla in una squadra che sta imparando a fare a meno delle qualità di un leader tecnico - nonché idolo della tifoseria - come Dimitri Payet. E indirettamentecostretta a concordare una buonuscita da 7 milioni di euro per liberarsi dell'oneroso contratto dell'ex Manchester United, e oggi ancora alla ricerca di quegli equilibri offensivi che sono tra i motivi della partenza col freno a mano tirato della formazione di Inzaghi.ad imporsi dal punto di vista caratteriale in una piazza esigente come quella nerazzurraLo stesso, rimasto nonostante un ruolo più da comprimario rispetto alla passata stagione e al netto di alcune offerte rifiutate nell'ultima finestra di mercato, ha dimostrato di poter avere ancora un impatto importante a gara in corso, come nel derby, maalla luce dei suoi 36 anni., al netto di due calendari molto differente per il valore degli avversari affrontati. L'assenza in panchina di un giocatore come Sanchez, capace nell'ultima stagione di accendere la luce in più di qualche occasione, è uno dei fattori che sta incidendo in negativo.- "Bocciato" per questioni meramente economiche,necessaria per riproporsi ad alto livello pure sul palcoscenico della Champions League. A dispetto della scommessa che l'Inter fece nell'estate 2020, tesserandolo a costo zero dallo United ma garantendogli un ingaggio da circa 9 milioni lordi fino al 2023,, chiuso prima da una coppia inscindibile come quella formata da Lukaku e Lautaro Martinez e poi anche dall'arrivo di Dzeko per rimpiazzare la partenza del belga.