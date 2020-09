Altro che sognare Leo Messi. Dalla Cina è arrivato lo stop a tutti gli investimenti non necessari per l'economia nazionale e anche Suning, da sempre vicina all'attuale governo, ha deciso di non essere da meno. E così, riporta il Sole 24 Ore, dal sogno di un mercato che avrebbe portato alla Pulce si è passati a un mercato in cui non ci saranno investimenti importanti e, al contrario, sarà autofinanziato dalle uscite. Non bene per i tifosi nerazzurri.