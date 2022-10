Kristjan Asllani resta un punto fermo per il futuro dell'Inter, ma i pochi minuti concessigli da Simone Inzaghi stanno facendo muovere il mercato attorno a lui. Fra i club che potrebbero fargli da sponda in prestito da gennaio a fine stagione c'è anche l'Empoli da cui i nerazzurri lo hanno prelevato e per cui è presente un obbligo di riscatto a fine stagione.