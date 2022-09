Nel momento d’involuzioneha chiesto ai suoi leader, in campo e fuori, di fare uno step in avanti. Bastal’ex Lazio vuole più concentrazione e cattiveria in campo. Detto, fatto. Il primo a seguire la linea è stato- La gara del Toro contro il Toro è stata emblematica. L’attaccante argentino ha avuto due grosse occasioni, senza sfruttarle. Non ha segnato ma. Tanta grinta, tante scivolate sui difensori avversari e un pressing a perdifiato. La voglia di vincere di Martinez si è esaltata in una partita difficile, dura e per giocatori con attributi. E grazie al gol diallo scadere, l’Inter si è presa i tre punti. “”, come ha scritto su Instagram lo stesso Lautaro.- Anche Martinez con il suo post ha voluto sottolineare quali sono i valori da far risaltare quando quelli in campo faticano ad uscire.e vorrà esserlo ancora di più nella gara di Champions. Al’argentino spera di replicare l’ultima volta che con i suoi era stato impegnato in una trasferta in Repubblica Ceca. Allora era Praga e. Due reti per l’argentino, una per il belga: Inzaghi spera nei ricorsi storici.