Il tecnicoSimoneè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 contro il, arrivata grazie al gol allo scadere di: "Vittoria importantissima e voluta, da squadra, contro un avversario difficile. Dopo mercoledì sapevamo che bisognava soffrire, l'abbiamo voluta e abbiamo lottato""Volevo la vittoria, sappiamo che siamo l'Inter e abbiamo l'obbligo di vincere. Il Bayern come intensità è la migliore al mondo, non era facile. Vedere una squadra che combatte così mi fa piacere"."Contratti nel primo tempo, soprattutto per il modo di giocare del Toro. Abbiamo usato molto il portiere. Poi a inizio ripresa abbiamo cercato di portare meglio la palla agli attaccanti"."Scelta sui portieri? Sapevo che Onana è forte, sa che Handanovic però è il nostro titolare e la prestazione di stasera è abituale. Sappiamo di aver acquistato un giocatore che sarà determinante"."Le vittorie danno autostima, stiamo crescendo sia nei singoli che come squadra. Se non siamo compatti"Ha fatto una bella partita ed è stato molto bravo. Nel secondo tempo siamo riusciti a servire meglio lui e"."Il Viktoria Plzen?per la Champions, c'è poco tempo per riposare".