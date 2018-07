Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, dice la sua sui nerazzurri visti ieri sera contro il Chelsea a Sky Sport: "Asamoah ha grande personalità e tecnica individuale, sa proteggere la palla e tutte le giocate partivano da lui. E' stato una sorpresa anche per me, in quel ruolo non giocava da diverso tempo ormai. Lautaro Martinez invece ha buoni movimenti e capacità e voglia di andare a prendere il pallone per fare gol e aiutare i compagni. Queste sono qualità importanti per un ragazzo della sua età".