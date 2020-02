Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, parla a ilgiornale.it in vista del derby contro il Milan di domenica: "Siamo nettamente i favoriti, non ci sarà storia. Non abbiamo paura di questo Milan anche perché non ha un giocatore che ci possa impensierire, nemmeno Ibrahimovic. Credo che finirà con un risultato netto in nostro favore, dico 3-0 o 3-1"