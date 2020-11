Esteban Cambiasso, ex centrocampista di Real Madrid e Inter, parla a Sky Sport dopo il ko dei nerazzurri contro le Merengues: "La differenza fra Inter e Real sta nei rimpianti: sono troppi i se e i ma di Conte, occorrono quei fatti e certezze che gli spagnoli hanno trovato questa sera. Non dimentichiamoci, poi, del fattore cambi: purtroppo le due sostituzioni i di Zidane hanno fatto la differenza con l’azione che ha portato al gol del 3-2, loro sulla trequarti hanno tante alternative di qualità. L’Inter, dal canto suo, non è stata peggiorata dai cambi, ma agli spagnoli hanno dato una marcia in più"