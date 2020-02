Felipe Melo, centrocampista ex Inter, parla a Gazzetta.it del derby col Milan: “L'Inter quest'anno sta andando molto bene. Hanno preso dei campioni e dei giocatori veramente importanti. Ricordo che l'anno scorso dicevo che avremmo dovuto prendere Lukakone, l'abbiamo preso e sta andando alla grande: è un grandissimo giocatore ed è l'anima di questa squadra. Ricordo il mio primo derby contro il Milan, vincemmo 1-0 con gol del grande Guarin. E' stato molto importante per me, perchè è stato fondamentale entrare da subito nel cuore dei tifosi. Io sono interista sin da piccolo, da questo derby non mi aspetto altro che la vittoria”.