Paul Ince, ex centrocampista di Inter e Manchester United, parla a Paddy Power di Romelu Lukaku, che ha lasciato i Red Devils per vestire la maglia nerazzurra: "Se Ole Gunnar Solskjaer prima non era pentito della cessione di Romelu Lukaku, adesso deve esserlo sicuramente. Lo United lo ha lasciato andare senza sostituirlo e ora stanno pagando il prezzo. Il senno di poi è una cosa meravigliosa ma, in realtà, Ole non avrebbe mai dovuto lasciarlo andare".