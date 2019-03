La sfida tra Lazio ed Inter è anche gara di grandi ex. Ancora una volta è gara decisiva per gli scenari legati ai posti Champions, ancora una volta è un intreccio di volti nuovi e noti. La Lazio lo ha cresciuto, gli ha dato una chance in Italia, lo ha fatto esplodere. Keita Balde Diao in cambio gli ha regalato trofei Primavera e giocate raffinate, prima di andare all'Inter, via Monaco. Ai microfono di SkySport racconta il suo ex club: “Ho fatto tanti anni alla Lazio, mi ha aiutato a crescere. Mi ha dato tantissimo come io ho dato a loro. Ho rispetto per il club biancoceleste. Fa sempre piacere giocare contro di loro. Se esulterei dopo un gol? Non posso dire nulla, però per rispetto inizialmente dico no”.