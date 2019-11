Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter, parla dei nerazzurri e del percorso in Champions ad AlJazeeraBalkans: "L'Inter ha un grande allenatore (Antonio Conte, ndr) e una squadra davvero buona, ma gioca anche in un gruppo difficile. Barcellona e Borussia Dortmund sono i favoriti, come mostrano le attuali prime due posizioni nella classifica del gruppo. L'Inter ha pareggiato con Slavia nel primo turno, 1-1 in casa, ed ora aspetta che lo Slavia rubi il punto di qualcun altro per avvicinarsi di nuovo a uno dei primi due posti. È un peccato che l'Inter abbia perso 3-2 a Dortmund dopo essere stata in vantaggio 2-0. Con quella vittoria avrebbe potuto fare un passo decisivo verso l'ottavo di finale. Sono ancora ottimista, penso che l'Inter possa andare avanti come seconda classificata".