Due giorni alla chiusura del mercato invernale e se Eriksen, Young e Moses hanno dato nuova linfa alla rosa a disposizione di Conte, non è ancora finita per l'Inter. Marotta e Ausilio continuano a lavorare per provare a imbastire operazioni dell'ultim'ora, soprattutto per quanto riguarda l'attacco ma senza dimenticare il centrocampo: l'arrivo del danese potrebbe non essere l'ultimo nel reparto.



LE IDEE - I nerazzurri infatti non smettono di monitorare le situazioni che possono svilupparsi a ridosso della chiusura della sessione e nel corso dei giorni si sono rincorsi vari nomi: da piste estere come Rakitic e Vidal a nomi 'nostrani' come De Paul e Allan. Ultimo in ordine di tempo Juraj Kucka, un'idea concretamente affrontata all'interno della dirigenza interista: legato al Parma fino al 2022, lo slovacco costituirebbe un rinforzo d'esperienza e fisico senza esborsi eccessivi, visti anche gli ottimi rapporti tra la società nerazzurra e quella emiliana e i discorsi ancora aperti sul portiere Radu, obiettivo di Faggiano per sostituire l'infortunato Sepe. Serve però fare spazio in una mediana numericamente piena, serve quindi la cessione di un centrocampista, individuato in Matias Vecino, ma su questo fronte non arrivano sviluppi positivi.



STAND-BY - La cessione dell'uruguaiano infatti al momento è bloccata. Le varie possibilità d'uscita sviluppatesi nel corso delle settimane si sono bloccate, dall'ipotesi di scambio con il Milan, che avrebbe portato all'Inter Kessie, all'eventuale passaggio al Tottenham nell'operazione Eriksen, opzione questa rifiutata da Marotta. Non sono decollati al momento neanche i discorsi con l'Everton di Ancelotti e a due giorni dal termine ultimo per le trattative, il tempo per accelerare e portare a sviluppi è sempre più esiguo. Intanto, Vecino torna agli ordini di Conte per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, dopo un chiarimento con il tecnico l'ex Viola fa il suo rientro nell'elenco dei convocati per la sfida di San Siro. In attesa delle ultime ore di mercato, che diranno se il centrocampista uruguaiano farà ancora parte del gruppo nerazzurro per il finale di stagione.



