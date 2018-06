Spalletti ha le idee chiare in merito al pacchetto arretrato dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano abbia dato chiare indicazioni in merito al direttore sportivo Piero Ausilio.



“«Là dietro, fra i centrali, voglio Skriniar, De Vrij, Miranda e Ranocchia», ecco l’indicazione del 59enne tecnico di Certaldo ad Ausilio e Gardini. Si farà di tutto per accontentarlo, e ne sono buona testimonianza i continui rifiuti a trattare in uscita Skriniar nonostante sondaggi molto allettanti dal punto di vista economico. Le grandi della Premier e il Barcellona in particolare sono sempre lì, in occhiali scuri, attorno alla sede nerazzurra”.