Sono giorni movimentati riguardo la situazione di Gleison Bremer, difensore del Torino cercato da tempo dall'Inter e desideroso di una nuova avventura. Il club granata ha presentato oggi le nuove maglie per la prossima stagione e tra i giocatori scelti come testimonial non c'era il brasiliano. Segnale di come Bremer sia sempre più lontano da Torino.