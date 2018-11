"Personalmente non è un momento facile perché quando si gioca meno non tutti siamo contenti". Antonio Candreva non è soddisfatto del minutaggio accumulato concessogli da Spalletti nelle ultime settimane. Dieci presenze tra campionato e Champions League di cui solo la metà dal primo minuto, per un totale di 355 minuti giocati. Dopo un buon avvio di stagione, il 31enne è stato utilizzato col contagocce dal tecnico di Certaldo: appena 8 minuti in campionato nelle ultime cinque sfide (in panchina nelle ultime tre di fila), che si aggiungono ai 9 della gara a San Siro contro il Barcellona. Il classe 1987 si gioca la permanenza nelle prossime settimane, con il mercato di gennaio che potrebbe segnare una svolta.



POSSIBILE ADDIO - Nonostante il rinnovo di contratto fino al 2021, ufficializzato lo scorso 25 ottobre, Candreva potrebbe lasciare l'Inter già a gennaio. Nelle ultime settimane, il Torino sta monitorando la situazione dell'ex Lazio che, dopo aver rifiutato il Monaco la scorsa estate, potrebbe decidere di accettare la proposta dei granata per vestire i panni di protagonista. La società di Cairo sta preparando un'offerta ufficiale all'Inter per avere Candreva in prestito a gennaio, con l'Inter che, in caso di addio del numero 87, potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto.