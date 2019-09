Non c'è altra via d'uscita, per resistere ai ritmi imposti da Champions e campionato è necessario fare affidamento sull'intera rosa. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Conte all'Inter stia facendo valere questo concetto.



“Biraghi contro la Lazio. Poi Sanchez e Bastoni contro la Sampdoria. Nello spazio di due gare, Conte ha allargato la rosa dei suoi titolari. Era un obiettivo annunciato e il tecnico nerazzurro l’ha subito centrato, a conferma che in questo primo scorcio della sua avventura interista non sta di fatto sbagliando una mossa. Peraltro, avere più margini per scegliere chi mandare in campo è un’esigenza. Per continuare a correre in campionato, tenendo botta pure in Champions, infatti, occorre ruotare gli uomini e gestire le risorse. La speranza del tecnico leccese è poter incassare subito i dividendi delle ultime mosse, visto che davanti c’è la doppia sfida con Barcellona e Juventus”.