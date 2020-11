Per certificare di essere diventata una grande squadra, l'Inter di Antonio Conte deve ancora imparare ad imporsi senza prima ricevere uno schiaffo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter ha reagito, come spesso le riesce, per la sua natura di «squadra femmina». Diceva il Vate. Lo step successivo, che Conte annunciò nella prima ora («Basta Pazza Inter») e che non ha ancora raggiunto, è trasformare la «reazione» in «azione». Cioè, fare 4 gol al Toro senza prenderne prima 2; giocare come a Sassuolo, senza bisogno di una sconfitta col Real o striscioni minacciosi. Dominare e vincere semplicemente per senso del dovere e status del club”.