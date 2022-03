La Juventus fa ricca le italiane, soprattutto l'Inter. L'uscita dalla Champions League agli ottavi di finale per mano del Villarreal, vittorioso 3-0 allo Stadium, ha cambiato gli equilibri del market pool, ovvero i ricavi legati ai diritti tv che la UEFA distribuisce alle partecipanti alle coppe europee. Un valore che cambia da Paese a Paese in base a quanto i broadcaster delle singole nazioni investono in termini di diritti televisivi e che viene distribuita alle squadre in due parti.



DETTAGLI - La prima è legata al piazzamento in campionato nella stagione precedente delle quattro società partecipanti, mentre la seconda è legata al numero di partite che ogni singolo club disputa in Champions in stagione in rapporto al numero di gare totale giocate dalle squadre della stessa nazione. L’eliminazione della Juve, dunque, fa crescere la quota distribuita alle altre italiane: Milan, Atalanta e Inter. Secondo quanto scrive Calcio e Finanza a beneficiarne sono soprattutto i nerazzurri, che devi 40 milioni complessivi (20 distribuiti sulla base della classifica del campionato di Serie A 2020/21) ne incassano 13,7 milioni. Segue il Milan con 10,3, l'Atalanta con 8,3 e la Juventus con 7,7.