Davide Massa ancora al centro della bufera. Non finisce la settimana da incubo per il fischietto di Imperia, già bersaglio di feroci critiche per la mancata assegnazione del rigore per fallo di Ranocchia su Belotti in Torino-Inter: Massa era al VAR e non ha richiamato all'on field review il primo arbitro Guida, nonostante il chiaro ed evidente contatto non ravvisato dall'arbitro. E in Champions League la storia ha rischiato di ripetersi.



SALVATO DAL VAR - Mentre in Serie A lo attende lo stop dopo il grossolano errore di Torino, Massa è stato designato per Lille-Chelsea, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E allo Stade Piere-Mauroy si è sfiorato un altro errore al 36': evidente tocco con il braccio di Jorginho in area del Chelsea, ma il direttore di gara non ravvisa e lascia proseguire il gioco. A salvarlo, questa volta, è proprio il VAR: Irrati richiama Massa che, rivista l'azione, assegna correttamente il rigore al Lille. Dal caos di Torino al richio di un'altra topica in campo internazionale, una settimana da incubo per Massa.