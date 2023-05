Ci sarà anche stasera Steven Zhang, in tribuna a supportare la sua squadra verso il sogno finale di Champions League. Dopo il fischio finale del match di andata a San Siro, con l'Inter che aveva appena battuto il Milan 2-0, il presidente nerazzurro era sceso negli spogliatoi per fare i complimenti alla squadra e a Simone Inzaghi, pur cercando di mantenere alta l'attenzione: "Non è finita, ragazzi. Facciamo prima tre punti col Sassuolo e solo dopo pensiamo al ritorno", queste le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Detto, fatto. Ora la sua creatura è a soli 90 minuti da un grande traguardo.