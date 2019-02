L'Inter sorride, con la Champions è più ricca. La società nerazzurra ha pubblicato la relazione di Inter Media and Communication che riguarda i dati fino al 31 dicembre 2018 e le casse sono un po' più ricche. Ne dà notizia calcioefinanza.it, spiegando che nei primi sei mesi della nuova stagione il club interista ha avuto entrate pari a 180,1 milioni di euro (al 31 dicembre 2017 erano 115,7), segnando una crescita del 55,7%.





NEI PARTICOLARI - A cosa è dovuta questa crescita? Alla Champions League, all'aumento delle entrate di sponsorizzazione guidate dagli accordi asiatici e la crescita delle entrate dai diritti tv della Sere A. Scendendo nei particolari: se nel 2017 i ricavi dalla sponsorizzazione erano di 43 milioni, nel 2018 sono stati pari a 60,7. Di questi 44,5 sono derivanti dai contratti con le aziende asiatiche. Dai diritti tv sono arrivati 46,7 milioni.



FATTORE CHAMPIONS - E la Champions? La partecipazione ha consentito di incassare 42,5 milioni (14,5 legati al bonus per la fase a gironi, 17,7 per il bonus relativo al ranking storico di introdotto in questa stagione, 7,5 come performance bonus e 2,5 relativi alla prima parte del market pool). Un Inter più ricca, che capisce ancora di più l'importanza di raggiungere la qualificazione in Champions League.