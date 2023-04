Dopo il 2-0 dell'andata al Da Luz con il Benfica, l'Inter punta alla semifinale di Champions League. Un traguardo che porterebbe nelle casse della società almeno altri 20 milioni di euro fra premi UEFA e incasso al botteghino della semifinale. Il tutto, da aggiungere ai 68 milioni già ricevuti per il percorso fatto fin qui.



Ma, come scrive Tuttosport, a questi potrebbero aggiungersene altri in caso di proseguimento verso la finale: il solo approdo viene pagato da Nyon 15,5 milioni, con ulteriori 4,5 in caso di trionfo.