Marcelo Brozovic si è preso l’Inter. Prima trequartista, poi mezzala, un’unica costanza: l’incostanza. Poi Spalletti che decide di tenerlo, di puntare su di lui, di disegnarli un ruolo da regista. E ora i nerazzurri raccolgono i frutti. Freschissimo il rinnovo di contratto, con nuova clausola alzata a 60 milioni di euro: come scrive la Gazzetta dello Sport, però, quella cifra può già non bastare a blindarlo, visto che in Europa c’è già chi è disposto a investire 60 milioni.