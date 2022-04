Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, risponde alle domande dei giornalisti presenti nella consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.



Che partita si aspetta?

“Penso che la squadra arrivi a questa semifinale carica e motivata. Sappiamo l'importanza della sfida e cosa rappresenta per tifosi e società, arriviamo da tre vittorie consecutive e stiamo preparando bene la partita”.



Ha escluso Lautaro per avere una reazione rabbiosa?

“Un allenatore ha sempre tanti dubbi e tante scelte da fare nel quotidiano. Adesso mancano ancora due allenamenti e proverò a scegliere al meglio”



Quanto conta per la testa e per il finale una partita così?

“Dobbiamo ragionare sulle due competizioni, siamo ancora in corsa per due obiettivi e significa che stiamo facendo un ottimo percorso se consideriamo che abbiamo già vinto la Supercoppa a gennaio”.



Vi sentite i favoriri?

“Abbiamo visti tre derby, penso che domani Sto arrivando!premo che bisogna vincere la partita perché vogliamo la finale. Sappiamo che neglòi altri derby avremmo potuto ottenere di più, ma ragionando sappiamo che gli episodi sono determinanti e dovevamo fare meglio per indirizzare in altro modo gli episodi”.