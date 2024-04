Inter, la coreografia della Curva Nord per lo Scudetto parla spagnolo

59 minuti fa



Prima dell'inizio di Inter-Torino, gara valida per la 34esima giornata di Serie A e la prima in cui i nerazzurri sono matematicamente già campioni d'Italia, la Curva Nord interista ha sfoggia un'imponente coreografia tricolore.



Al centro di essa campeggiava la scritta: "Dale Campeon". Un incitamento ma anche un modo per celebrare un'annata strepitoso che ha portato sulla maglia dei nerazzurri l'agognata seconda stella.