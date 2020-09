E' più o meno questo lo slogan con cui il, nell'intervista concessa a Il Corriere della Sera, ha spiegato la strategia per riportare il club nerazzurro ai vertici del calcio italiano prima e di quello europeo poi. Il dissesto economico provocato dall'emergenza Covid-19 ha avuto un impatto particolarmente duro sui conti di Viale della Liberazione, con l'azionista di maggioranza Suning che ha dovuto registrare unanel giro di un anno.- L'ingaggio di uno degli allenatori più apprezzati - e di riflesso meglio pagati - come, alcuni colpi ad effetto come l'acquisto diin attacco o l'ingaggio di un difensore di caratura internazionale come, con un costo complessivo di 17,5 milioni di euro netti a livello di ingaggio (quelli del belga e dell'ex Atletico hanno avuto un impatto minore grazie al Decreto Crescita), per provare a ridimensionare il gap con la Juve. Sono alcune delle spiegazioni per le quali,Sul peggioramento di questa voce pesano inoltre i rientri dai rispettivi prestiti di giocatori come Ivan Perisic (4 milioni) e Radja Nainggolan (4,5) e degli altri calciatori che hanno contribuito a rendere sin troppo abbondante la rosa a disposizione di Conte.- Nasce da questo la richiesta dial suo allenatore di portare pazienza per gli ulteriori innesti di cui la squadra necessita dopo gli acquisti di Hakimi dal Real Madrid e Kolarov dalla Roma. Il presidente dell'Inter, che al momento ha registrato soltanto gli addii di giocatori che pesavano relativamente poco a bilancio come Berni, Borja Valero e Biraghi,, in trattativa col Cagliari e(Genoa o Samp), con possibilità di risolversi a breve, mentre si resta in attesa di novità sui fronti. Insieme a loro, attenzione a quanto può accadere - da qui al prossimo 5 ottobre - con, le cui eventuali partenze, oltre a generare un cospicuo risparmio a livello di ingaggi, genererebbero anche un tesoretto da reinvestire per esaudire le ultime richieste di Conte: un esterno sinistro, un centrocampista alla Kanté e forse un ulteriore attaccante. Un'operazione non semplice di questi tempi, ma i conti dell'Inter non ammettono deroghe.