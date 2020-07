Basta scuse, l’Inter deve tornare a vincere. Il messaggio è chiaro, inequivocabile, e a recapitarlo alla squadra di Conte è la Curva Nord con uno striscione affisso ai cancelli di San Siro: “Capiamo le vostre giustificazioni ma ora gentilmente fuori i coglioni”.

SPIFFERI CHE DESTABILIZZANO - Così il tifo organizzato nerazzurro ha voluto spronare un gruppo che nelle ultime partite è apparso svogliato, quasi svuotato di motivazioni. A rendere il tutto ancora più difficile sono le voci che vogliono il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, abbastanza inquieto circa il suo futuro. Un insieme di spifferi che in questo momento stanno destabilizzando l’ambiente e anche per questo la Curva ha deciso che questo era il momento giusto per farsi sentire.