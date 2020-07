vi riporta sui campi virtuali di. Mercoledì avrà inizio la seconda edizione del, torneo che questa volta metterà a confronto. Con tante novità, a partire dalla doppia console (si svolgerà sia susia su) fino alla formula: addio al triangolare della prima edizione con Exeed, Fiorentina e Monza, ora si cambia!- Il torneo sarà diviso su: uno su PS4 che si svolgerà il 15 luglio e il 22 luglio, l'altro su Xbox e andrà in scena il 29 luglio e il 5 agosto, tappa conclusiva del Calciomercato.com Invitational. La formula, uguale per entrambi i tabelloni, sarà quella del. Si partirà con due normali semifinali su andata e ritorno che daranno accesso a una finalina, le due squadre perdenti saranno ripescate in un losers bracket e si affronteranno nuovamente (sempre andata e ritorno). La vincente sarà quindi contrapposta alla perdente dell'altra finalina in doppio confronto e da questo scontro emergerà quindi la rivale definitiva per la squadra finora imbattuta nella finalissima.(andata e ritorno) che decreterà il vincitore del tabellone.Formula tutta rinnovata per il torneo che sarà trasmesso regolarmente in diretta streaming su Twitch . Appuntamento a domani per conoscere quali saranno i primi, grandi pro gamer che prenderanno parte al torneo: