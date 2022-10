Niente trasferta in casa della Juventus per i tifosi più caldi dell'Inter: ecco il comunicato della Curva Nord, che lamenta il fatto che per acquistare i biglietti per il settore ospiti dell'Allianz Stadium sia necessario registrarsi sul portale bianconero ed entrare a far parte della newsletter.



"La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest'anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus-Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti".