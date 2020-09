Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza dell'Inter così come Antonio Conte ha cambiato idea sul futuro di Milan Skriniar. Il difensore prima era stato inserito nei dialoghi col Tottenham per Ndombele, mentre adesso è definito intoccabile e l'Inter crede che non andrà via in questa finestra di mercato. Un ribaltone che "fa molto felice il giocatore, Skriniar vuole restare", si legge.