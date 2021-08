Giovanni Storti, attore del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, grandissimo tifoso dell'Inter, dice la sua, dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku a Psg e Chelsea, sul momento nerazzurro al Corriere della Sera: "Non saprei proprio che cosa dire. Va via un super-campione e io sono molto dispiaciuto. Non solo da tifoso, ma anche da persona che partecipa all’azionariato popolare".



SUL FUTURO - "Se si può guardare avanti? Boh. Come tifosi credevamo che stesse partendo un ciclo che sarebbe durato anni; e invece va via l’allenatore, parte Hakimi, perdiamo Lukaku... Io in questo momento sono talmente deluso che mi sento distante. Sarebbe come dire: siamo il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, poi uno dei tre se ne va e arriva Peppiniello... Con tutto il rispetto: è un’altra cosa. Certo, si rimane affezionati, però lo si rimane anche di chi va in campo. Ricominciare tutto da capo è troppo faticoso".