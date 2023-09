La Uefa ha comunicato la designazione arbitrale per la prima gara del gruppo D di Champions League e che vedrà l'esordio stagionale dell'Inter impegnata in trasferta in Spagna contro la Real Sociedad.



Mercoledì sera alla Reala Arena di San Sebastian il fischio d'inizio alle ore 21 di Inter-Real Sociedad verrà dato dall'inglese Michael Oliver cooadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e Daniel Cook e da Andrew Madley come IV uomo. Al Var ci sarà Stuart Attwell assistito dall'Avar da Ivan Bebek corato e unico non inglese nel sestetto arbitrale.