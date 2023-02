Tra questa Inter e quella dell'anno scorso, ci sono 7 punti di differenza. Distanza, che secondo la Gazzetta dello Sport chiarisce bene gli attuali limiti della squadra di Simone Inzaghi.



“L'Inter che si avvita su se stessa è tutta in un numero: sette. Sette come i punti che mancano in classifica. E che segnano il confine tra una squadra che oggi avrebbe ancora lo scudetto come obiettivo, e un’altra che pericolosamente deve guardarsi le spalle perché il quarto posto è un traguardo tutt’altro che scontato. E sì che è vitale, per il club, l’accesso alla prossima Champions League. I sette punti sono figli delle mancate vittorie con Monza, Empoli e Sampdoria. Sono il segnale di una squadra che non cresce. Non migliora. Non corregge se stessa. La diagnosi è chiara, Simone Inzaghi e i giocatori sanno bene che c’è un problema di elettricità: la tensione si abbassa quando il livello dell’avversario non è motivante a sufficienza. Ed è un peccato grave”.