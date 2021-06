Nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il presidente- che si appresta a fare ritorno in Cina -affidando a Marotta e Ausilio il compito diNei piani del club nerazzurro c'è la cessione di almeno un big, se non due - ad oggi tutti gli indizi portano ad Hakimi e Lautaro Martinez - ma la strategia di ridimensionamento passa anche da altre questioni "secondarie".- Tutti i reparti saranno coinvolti da questo modus operandi, dalla difesa che perderà(in scadenza, non gli verrà sottoposto il rinnovo) e che ragiona su Ranocchia all'attacco, dove si spera di poter e dover sacrificare più una caccia di un maggior minutaggio rispetto ad un, il cui vero minus è rappresentato da un ingaggio da 7,5 milioni di euro che pesa enormemente sulle casse societarie.per quanto concerne i centrali, non si toccano Barella e Brozovic e anche Vecino ha maggiori possibilità di conferma con l'arrivo in panchina di Simone Inzaghi, mentre(oltre agli esuberi Joao Mario e Nainggolan)- Il maggior indiziato a salutare Appiano Gentile, dopo soltanto una stagione, è il calciatore cileno, reduce da un'annata con pochi squilli e a sua volta titolare di un ingaggio lontano dai nuovi parametri economici del club. Per gli altre tre dipenderà da chi si farà avanti e con quali argomenti, in una sessione di mercato che si preannuncia fortemente austera:a poche ore dalla conquista dello scudetto e che ha già preannunciatoper fare il punto della situazione. Tagliare, tagliare e ancora tagliare: c'è un nuovo imperativo categorico in casa nerazzurra.