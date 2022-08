Tre punti non si buttano mai e una vittoria ha sempre in pancia qualcosa di positivo da raccontare,Dopo la brutta sconfitta subita contro la Lazio si era reso necessario un costruttivo confronto tra squadra e staff tecnico al fine di analizzare e superare i problemi, mae in generale l’undici non è apparso sempre compatto.Giusto portarsi in spalla la soddisfazione per i tre punti e per la reazione successiva alla brutta sconfitta di Roma, ma. A San Siro la Cremonese ha sprecato tre occasioni nitide e trovato il gol con Okereke,. La crescita passa da un’indispensabile presa di coscienza,, a centrocampo manca intensità e i tre dietro non sono fulmini di guerra.e questo è probabilmente il limite più grande contro cui dovrà combattere Inzaghi.La ricerca della sintesi sarà la salvezza del gruppo, che con Conte aveva imparato a muoversi insieme. Inzaghi ha portato un gioco molto più divertente, l’anno scorso si è vista una squadra a tratti dominante, maQualità da ritrovare in fretta, perché altrimenti anche colonne come Skriniar rischiano di andare in difficoltà.