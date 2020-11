Spietato in campo e saggio fuori, Romelu Lukaku analizza i problemi dell'Inter ed emette la propria sentenza. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Dopo l’ennesima gita sulle montagne russe, la domanda sorge spontanea: ma quest’Inter è davvero grande? Può essere mai considerata grande una squadra che si complica ciclicamente l’esistenza? Che ha bisogno di prendere uno schiaffone, spesso due, prima di rinsavire? La sentenza, non troppo ardua, l’ha data Romelu Lukaku che dei nerazzurri non è solo trascinatore, ma una specie di leader spirituale: «Onestamente non siamo una grande squadra. Non è un bene vivere delle difficoltà così...», ha detto dopo aver messo il becco in tutti e quattro i gol. Spietato in campo e saggio fuori”.