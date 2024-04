Inter, la dura scalata di Dimarco: i due colpi di scena che hanno cambiato la sua carriera

E quanto è vicino quel giugno del 2023, mese e anno in cui la Uefa ha inserito l’esterno nella Top 11 dei migliori calciatori della Champions, competizione che ha visto i nerazzurri finalisti contro il City di Guardiola. Non è una critica, ma un dato di fatto, perché nella vita e nel lavoro l’impegno e il sacrificio potrebbero anche non risultare sufficienti e una buona dose di fortuna è ciò che serve per raggiungere ambiti traguardi, o almeno per farlo nei tempi giusti., rispedendo il calciatore al mittente. Dimas, così lo chiamano i compagni,

Pur di tenersi stretta l’Inter, Dimarco si rese disponibile nel proseguire da difensore anche in nerazzurro,, e questo è un principio che Dimarco ha dimostrato di saper seguire.affinché il tecnico iniziasse ad avanzare il suo raggio d’azione ma la presenza didi Federico Dimarco: a seguito di un lungo temporeggiare, dopo aver preso consapevolezza dei vari problemi di Gosens, Ausilio e Marotta decidono di offrire ail rinnovo alle cifre richieste dal croato, ma a quel punto Ivan il terribile, offeso e risentito,, dopo essersi sfogato davanti alle telecamere al termine della finale di Coppa Italia vinta ai danni della Juventus con una sua doppietta:Pochi giorni dopo l’Inter ufficializza quello che sarebbe stato l’addio che avrebbe poi concesso a Dimarco di ereditare quel posto che aveva sempre bramato.

Da qui in avanti finisce la fortuna e iniziano i meriti, partita dopo partita Dimarco cresce in consapevolezza e inizia a plasmarsi con il resto della squadra fino a diventarne indispensabileche lavora alle sue spalle. I due si muovono come due dita della stessa mano, si intuiscono, si lasciano spazio e, decidendo in base al momento e alla disposizione avversaria se attaccare la profondità o se agire tra le linee, come ha fatto ieri sera contro l’Empoli, quando ha colpito di prima intenzione dalla zolla che solitamente appartiene a un trequartista. Non c’è niente di casuale, è tutto istinto, lavoro e intelligenza. E in supporto arrivano anche le statistiche ieri rese pubbliche da Opta:Quanto è cresciuto Federico Dimarco!