Febbraio da sogno a grande incubo. L'anno scorso l'Inter di Conte inanellò 4 vittorie di fila in campionato contro Fiorentina, Lazio, Milan e Genoa con 11 gol fatti e 1 subito, prendendo la testa della classifica e iniziando la fuga verso lo scudetto. Invece in questo mese la squadra di Inzaghi non ha mai vinto raccogliendo solo 2 punti contro Milan, Napoli, Sassuolo e Genoa con 2 gol fatti e 5 subiti.



I nerazzurri hanno ancora l'attacco più prolifico del campionato con 55 reti all'attivo, ma nelle ultime due partite di Serie A non sono riusciti a trovare la via del gol nonostante abbiano effettuato la bellezza di 53 tiri verso la porta avversaria. I singoli attaccanti (Dzeko, Sanchez e soprattutto Lautaro) non sono in forma, ma è tutta la squadra a non girare più come a fine 2021.



Inzaghi ha ragione su una cosa: checché ne dica Allegri, la Juve non è tagliata fuori dalla corsa per lo scudetto. Grazie al successo di oggi a Empoli, i bianconeri sono risaliti a -5 dall'Inter. Che deve recuperare la trasferta di Bologna, ma ha un calendario meno facile da qui allo scontro diretto di inizio aprile allo Stadium. Infatti i nerazzurri giocano in casa con la Salernitana, fanno visita al Torino e poi ospitano la Fiorentina. Mentre la Juventus riceve lo Spezia, va sul campo della Sampdoria e gioca in casa con la Salernitana. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare...