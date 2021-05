Conte farà le sue valutazioni e pure il resto della dirigenza. L'allenatore ha sempre detto di voler restare, ma devono esserci le condizioni. Lo stesso discorso vale per Marotta. Come si legge sul Corriere della Sera, l’interessamento della Juventus per lui è più di una voce. Difficile pensare a decisioni differenti: se continuano lo faranno insieme, se partono anche. Tutto dipende da Zhang e dalle prospettive di Suning. Per l’Inter, dopo la festa scudetto è tempo di decisioni.