Antonio Conte freme, il tecnico salentino ha analizzato i punti deboli della sua Inter e parlato con la società per trovare soluzioni all’altezza. Marotta e Ausilio lavorano già sui rinforzi: due centrocampisti, due esterni e due attaccanti (tre se dovesse partire Lautaro). Una lista della spesa che comporterà un’altra mini rivoluzione in casa Inter, anche perché qualche cessione sarà obbligatoria, visto e considerato che la società di viale della Liberazione è già impegnata per circa 100 milioni di euro per via del riscatto di Sensi, della “rata” di Barella e dei rientri di Pinamonti e Vanheusden.



Sarà necessario riuscire a piazzare tutti i prestiti di quest’anno: Joao Mario, Lazaro, Nainggolan, Perisic e, soprattutto, Icardi. L’Inter ripartirà da questa campagna cessioni con obiettivi chiarissimi. Tonali e Chiesa su tutti. La missione è quella di “italianizzare” il gruppo con i migliori profili presenti sul territorio e sia l’esterno della Fiorentina che il centrocampista del Brescia sono considerati tali sia da Marotta che da Conte. Per entrambi c’è la concorrenza della Juventus ma l’Inter non si sente indietro rispetto a nessuno. Ballano poi i nomi di Giroud, Mertens, Emerson Palmieri, Tolisso, per completare il quadro. Il totale tre titolari, uno che si gioca il posto e due che partirebbero nel ruolo di comprimari. L’Inter, insomma, cambierà ancora. E non poco, anche perché il futuro di Brozovic (e non solo) è tutto da decidere.